Notas do dia: O frio e a neve em Portugal e as mudanças na Liga dos Campeões

Estas são as sugestões de leitura no site do Jornal de Notícias que anotámos, esta terça-feira à noite, para si.

Nota 1: Frio manda alunos mais cedo para casa nos distritos de Bragança e Vila Real. Num dia em que as previsões apontavam para a diminuição da temperatura, a neve começou a cair em Trás-os-Montes, provocando alguns problemas de trânsito e fechando escolas mais cedo. Veja as imagens do manto branco que começou a cobrir a paisagem. A Proteção Civil alertou para a possibilidade de cheias, queda de árvores e formação de lençóis de água e gelo devido às previsões de chuva e vento. Na Europa, as consequências do mau tempo foram mais graves, com, pelo menos, dez pessoas a morrerem devido ao frio nos últimos dias.

Nota 2: Trégua humanitária na Síria foi violada. A Organização das Nações Unidas (ONU) confirma a retomada de confrontos esta manhã em Ghouta Oriental, perto de Damasco, apesar da trégua humanitária decretada na segunda-feira por Moscovo.

Nota 3: Liga dos Campeões mais restrita para equipas portuguesas. O segundo classificado da I Liga portuguesa de futebol só chegará à fase de grupos da edição de 2018/19 da Liga dos Campeões se for um dos dois vencedores do play-off final no 'caminho das ligas'. Ainda sobre futebol, soube-se esta terça-feira que o Sporting tem sete baixas no plantel a três dias da visita ao Dragão.

Nota 4: Cidades alemãs autorizadas a proibir carros a diesel. Um tribunal alemão considerou ser legal que uma cidade proíba a circulação de veículos com motores movidos a gasóleo (diesel) especialmente poluentes para combater a poluição atmosférica, sem necessidade de uma lei nacional.

Nota 5: Relatório alerta para excesso de isolamento na prisão de Monsanto. Um relatório do Comité para a Prevenção da Tortura e dos Maus Tratos (CPT), divulgado esta terça-feira, resultante de uma visita em 2016, refere queixas de violência e maus tratos a detidos pelas forças de segurança, analisando também o sistema de investigação interno dessas alegações. Celso Manata, diretor-geral dos Serviços Prisionais, rejeita grande parte das acusações e o Governo assegura que racismo nas forças de segurança é sempre investigado.

Nota 6: Diogo Piçarra desistiu da fase final do Festival da Canção, para a qual se tinha apurado na última semifinal. O anúncio, feito através do Instagram oficial do músico, surge na sequência das acusações de plágio em que se viu envolvido.