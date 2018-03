Notas do dia: O menino de 5 anos que deu o alerta da morte da mãe e o tornado em Esposende

Ontem às 21:14 Facebook

Twitter

Estas são as sugestões de leitura no site do Jornal de Notícias que anotámos, este sábado à noite, para si.

Nota 1: Português suicidou-se depois de matar mulher e dois filhos em Inglaterra. Uma portuguesa foi encontrada morta em casa, nos arredores de Londres, pouco depois de os corpos do marido e dos dois filhos terem sido descobertos numa praia no sul de Inglaterra.

Nota 2: Tornado filmado ao largo de Esposende. Há também um alerta de cheias nas bacias do Tejo e em Coimbra.

Nota 3: "É possível chegar a outro patamar", acredita Assunção Cristas. Congresso de Lamego apresenta um CDS-PP ambicioso.

Nota 4: Portugal na zona de maior probabilidade para queda de estação espacial. A estação espacial chinesa Tiangong-1 está há alguns meses sem controlo e prevê-se que atinja a Terra entre 27 de março e 8 de abril.

Nota 5: Menino de 5 anos deu o alerta da morte da mãe. Uma mulher de 29 anos foi encontrada morta em casa, no concelho do Fundão, vítima de esfaqueamento.