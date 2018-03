Notas do dia: O salário de Mexia e a acusação do irmão de Diogo Piçarra

Hoje às 21:20 Facebook

Estas são as sugestões de leitura no site do Jornal de Notícias que anotámos, esta sexta-feira à noite, para si.

Nota 1: Isenção total do IVA cai na lei do financiamento dos partidos. O BE juntou-se à Direita para recuar na isenção total do IVA para as despesas dos partidos, conforme previam as alterações à lei de financiamento vetadas pelo presidente da República.

Nota 2: Gémeo de Diogo Piçarra acusa portugueses de acabarem com "o sonho" do irmão. Irmão de Diogo Piçarra apontou o dedo aos portugueses e acusou-os de serem responsáveis por terem acabado com o sonho do cantor.

Nota 3: Gatos do Bolhão começaram a ser adotados. Os gatos que vivem no mercado do Bolhão, no Porto, começaram a ser adotados. A campanha dinamizada pelo PAN está a dar frutos.

Nota 4: Três crianças viviam numa caixa junto a fezes e entulho há 4 anos. Um casal foi preso nos EUA depois de os três filhos terem sido encontrados a viver numa caixa, no meio de entulho e fezes humanas, numa propriedade que parecia abandonada.

Nota 5: Mexia ganha 52 vezes mais do que os trabalhadores. António Mexia ganha cerca de 52 vezes mais do que a média salarial dos trabalhadores da EDP.