Notas do dia: Os estragos do mau tempo e o divórcio de Mariza

Estas são as sugestões de leitura no site do Jornal de Notícias que anotámos, esta quinta-feira à noite, para si.

Nota 1: Mau tempo provoca estragos em Lisboa, Almada, Beja, Portimão e na Madeira. O forte vento e a agitação marítima provocaram estragos e ferimentos em várias cidades do país. De Faro, chegam-nos imagens de um pescador salvo por populares, depois se ter atirado ao mar para salvar o seu barco. A Norte, foi a neve a deixar aldeias de Vila Real e Bragança sem luz e as escolas encerradas. Soube-se também que podemos esperar mais dois dias de mau tempo com ventos de 100 km/hora, neve e granizo.

Nota 2: Polémica sobre o Estoril - F. C. Porto. O dia desportivo ficou marcado pela notícia de uma denúncia na PGR sobre um alegado negócio envolvendo o jogo entre o Estoril e o F. C. Porto.

Nota 3: Revista do Vaticano denuncia servidão das freiras. Uma revista do Vaticano denunciou como as freiras são frequentemente tratadas como servas contratadas pelos cardeais e pelos bispos, para quem cozinham e limpam por quase nenhum salário.

Nota 4: Portuense de 17 anos desfila pela segunda vez para Saint Laurent. Modelo exclusiva da Saint Laurent, a portuense Maria Miguel esteve de novo em destaque no desfile da casa francesa em Paris.

Nota 5: A história do professor que ensina informática sem computadores. A imagem chegou às redes sociais e rapidamente correu mundo. Um professor, no Gana, foi fotografado a dar aulas de informática num quadro negro, sem qualquer computador.

Nota 6: Mariza está em processo de divórcio. Mariza confirmou, na tarde desta quinta-feira, estar separada do empresário António Ferreira, com quem tem um filho em comum.