Notas do dia: PSD arruma casa e Isabel II fez surpresa em desfile de moda

Ontem às 21:22 Facebook

Twitter

Estas são as sugestões de leitura no site do Jornal de Notícias que anotámos, esta terça-feira à noite, para si.

Nota 1: Fisco avisa contribuintes que têm até 15 de março para limpar terrenos. O Fisco está a avisar os contribuintes de que têm até 15 de março para limpar o mato e cortar árvores nas proximidades de casas e aldeias, podendo vir a ser multados se não o fizerem. Aqui pode verificar se os seus terrenos estão nas zonas com prioridade.

Nota 2: PSD arruma a casa. Hugo Soares não gostou, mas a Comissão Política reuniu sem o ainda líder da bancada parlamentar, que tem novo e único candidato. No final, Rui Rio teve de defender publicamente Elina Fraga.

Nota 3: Tribunal rejeita requerimento da SIC sobre caso "SuperNanny". A SIC requereu o afastamento do Ministério Público como representante das crianças que participaram no programa "SuperNanny" por considerar que estas estavam mandatadas pelos defensores dos pais, mas o tribunal rejeitou a contestação.

Nota 4: Comic Con Portugal vai sair de Matosinhos . A edição de 2018 da Comic Con Portugal vai ter nova localização.

Nota 5: Futebolista Rúben Semedo foi detido e vai ficar na prisão até ser ouvido por um juiz. Rúben Semedo, internacional sub-21 que joga no clube espanhol Villarreal, foi detido por supostos delitos de agressão e sequestro de uma pessoa.

Nota 6: Rainha Isabel II apareceu de surpresa em desfile na semana da moda de Londres. A rainha Isabel II, de Inglaterra, apareceu, esta terça-feira, de surpresa na primeira fila do desfile do "designer" de moda britânico Richard Quinn, na Semana de Moda de Londres, a primeira à qual a soberana assistiu.