Notas do dia: Rita Ferro Rodrigues deixa a SIC e o inferno de André Gomes

Estas são as sugestões de leitura no site do Jornal de Notícias que anotámos, esta segunda-feira à noite, para si.

Nota 1: Gabriel morreu estrangulado no dia em que desapareceu. A autópsia realizada a Gabriel Cruz, o rapaz espanhol de oito anos que estava desaparecido desde 27 de fevereiro, revelou que a criança morreu por asfixia causada por estrangulamento.

Nota 2: O inferno de André Gomes: "Às vezes não quero sair de casa". Em entrevista a uma revista espanhola, o médio português André Gomes confessou que vive tempos difíceis em Barcelona, que apelida mesmo de "inferno".

Nota 3: Problema de comunicação matou 49 pessoas em acidente aéreo. Uma investigação preliminar à queda, de um avião, esta segunda-feira em Katmandu, da qual resultaram 49 mortos, revelou "problemas de comunicação" entre a torre de controlo e os pilotos.

Nota 4: Fardos de droga dão à costa em praias de Espinho e Matosinhos. Fardos de droga deram à costa, esta segunda-feira, na praia da Baía, em Espinho, e na praia da Lavra, em Matosinhos.

Nota 5: Rita Ferro Rodrigues abandona a SIC. Chegou ao fim a ligação de 17 anos de Rita Ferro Rodrigues com a SIC.

Nota 6: Professores mantêm greve após negociação falhada. A reunião entre o Governo e os sindicatos representantes de professores, na tarde desta segunda-feira, acabou sem acordo sobre a contagem do tempo de serviço congelado.