Notas do dia: Trump evoca Presidência vitalícia e os poderes de Pamela Anderson

Estas são as sugestões de leitura no site do Jornal de Notícias que anotámos, este domingo à noite, para si.

Nota 1: Tornado causa estragos no Algarve. Um tornado atingiu Faro e Olhão, este domingo à tarde, causando estragos em várias zonas dos dois concelhos. No Alentejo, uma mulher morreu depois de dois carros terem sido arrastado por uma ribeira, em Castro Verde.

Nota 2: Trump põe a hipótese de vir a ser presidente vitalício. O presidente norte-americano, Donald Trump, declarou que acha "ótimo" que o Presidente da China possa manter-se no poder de forma vitalícia e aventou a hipótese de os Estados Unidos um dia fazerem o mesmo.

Nota 3: Os percalços que marcaram as semifinais do Festival da Canção. Falar, no futuro, da edição deste ano do Festival RTP da Canção será, também, falar dos vários contratempos com que a organização do evento teve de lidar ao longo da competição.

Nota 4: Promulgada lei que prevê que trabalhador se oponha a ser transferido de empresa. O Presidente da República promulgou a alteração à lei de transmissão de estabelecimento, que resultou de um acordo entre PS, BE e PCP e prevê a possibilidade de o trabalhador se opor à sua transferência para outra empresa.

Nota 5: Pamela Anderson fala dos "poderes para matar" e do caso com Vladimir Putin. Foi durante uma conversa com o apresentador Piers Morgan que Pamela Anderson confessou já ter pensado possuir "poderes".

Nota 6: "Ciao, capitano": as homenagens do mundo do futebol a Davide Astori. O mundo do futebol chora a morte de Davide Astori, capitão da Fiorentina, que este domingo foi encontrado morto no quarto de hotel em que a equipa se encontrava em estágio.