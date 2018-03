Notas do dia: Tudo sobre os Oscars e o tesourinho de Cláudia Pascoal

Hoje às 21:13 Facebook

Estas são as sugestões de leitura no site do Jornal de Notícias que anotámos, esta segunda-feira à noite, para si.

Nota 1: Celtejo com limitações de descargas no Tejo por mais 30 dias. O Ministério do Ambiente prolongou por mais 30 dias as restrições impostas à empresa Celtejo, em Vila Velha de Ródão, passando a redução do volume diário de descargas de efluentes no Tejo de 50% para 30%.

Nota 2: Os vencedores Oscars. A liderar a corrida à 90.ª edição dos Oscars, "A forma da água" conquistou quatro das 13 estatuetas douradas para que estava indicado.

Nota 3: Os vestidos da passadeira vermelha em Hollywood. As estrelas da cerimónia dos Oscars mostram os grandes vestidos de gala. Mas houve escolhas que não correram bem.

Nota 4: O tesourinho das autárquicas que Cláudia Pascoal protagonizou . A vencedora do Festival da Canção é uma das protagonistas de um vídeo de apoio ao candidato à União das Freguesias de Arco de Baúlhe e Vila Nune, em Cabeceiras de Basto, Custódio Oliveira, nas autárquicas de 2013.

Nota 5: Procurador abre inquérito por homicídio involuntário à morte do capitão da Fiorentina. O Procurador de Udine anunciou a abertura de um inquérito por homicídio involuntário à morte do capitão da Fiorentina, Davide Astore, encontrado morto no quarto do hotel da equipa, no domingo.