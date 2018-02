Notas do dia: Urânio sem passar cartão a Portugal e uma reviravolta no Festival da Canção

Ontem às 21:31 Facebook

Nota 1: Espanha aprova mina de urânio e esquece Portugal. Espanha licenciou a exploração de uma mina de urânio em Retortillo, a cerca de 40 quilómetros da fronteira lusa, sem consultar o Estado português nem fazer o estudo de impacto ambiental transfronteiriço. Repete-se a história de Almaraz.

Nota 2: MP investiga contas do mandato de Elina Fraga à frente da Ordem dos Advogados. Procuradoria-Geral da República confirmou, esta segunda-feira, que o Ministério Público abriu um inquérito para investigar as contas da Ordem dos Advogados relativas ao mandato em que Elina Fraga foi bastonária e ao anterior, em que o bastonário era António Marinho Pinto.

Nota 3: Erro na contagem de votos altera finalista do Festival da Canção. A organização do Festival da Canção assumiu um erro na contagem dos votos, que altera os primeiros semi-finalistas apurados no domingo à noite.

Nota 4: Apartamentos do antigo "O Comércio do Porto", nos Aliados, já foram vendidos. Preços mais altos do imóvel situado na Avenida dos Aliados atingiram os 1,45 milhões de euros. Compradores são na maioria portugueses.

Nota 5: Parece uma obra inacabada, mas é uma escola secundária em Portugal. Há mobiliário velho acumulado a um canto. O chão é de terra batida e há pedras e pedaços de madeira espalhados. Os contentores são um mal menor na escola secundária de Amarante.