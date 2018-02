Notas do dia: Uma acusação aos políticos e um gesto generoso de CR7

Ontem às 21:11 Facebook

Estas são as sugestões de leitura no site do Jornal de Notícias que anotámos, este sábado à noite, para si.

Nota 1: Conselho de Segurança aprova cessar fogo temporário na Síria. O Conselho de Segurança da ONU aprovou, por unanimidade, cessar-fogo humanitário de um mês na Síria.

Nota 2: Atleta amador morre em prova de "trail" nos Açores. Um atleta foi encontrado sem vida durante uma prova de "trail" nos Açores.

Nota 3: "Os políticos leem pouco e escrevem mal". O escritor e editor Francisco José Viegas acredita que os livros correm o risco de "serem cada vez menos populares", culpando, acima de tudo, "a desvalorização da literatura no ensino do português".

Nota 4: O gesto de Cristiano Ronaldo frente ao Alavés que valeu elogios. O Real Madrid recebeu e goleou o Alavés por 4-0. Cristiano Ronaldo esteve em destaque e não foi apenas pelos golos que marcou.

Nota 5: A história do sem-abrigo que virou conceituado fotógrafo de casamentos. Carsten Schertzer passou a adolescência como sem abrigo mas a paixão pela fotografia definiu-lhe o percurso e tornou-se num conceituado fotógrafo de casamentos, na Califórnia, nos Estados Unidos.