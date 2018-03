ALEXANDRE PANDA Hoje às 00:12 Facebook

Twitter

Há uma nova burla com o arrendamento de casas, sobretudo no Porto e Lisboa, que já fez centenas de vítimas.

Redes criminosas adaptaram o esquema de burlas com aluguer de casas de férias para arrendamentos permanentes de habitações. Apresentam-se como proprietários e levam as vítimas a transferir os dois meses de renda para contas estrangeiras, para garantir a reserva do imóvel.