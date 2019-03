Nova lei vai prever teleassistência para vítimas de perseguição

Delfim Machado Hoje às 08:44 Facebook

Parlamento acrescenta medidas de controlo à proibição de contactos que está em fase de aprovação. APAV e Ministério Público concordam.

Uma iniciativa legislativa em curso no Parlamento que vai permitir a proibição de contactos entre perseguidores e vítimas de "stalking" (perseguição) antes do julgamento prevê, também, o alargamento do serviço de teleassistência para este tipo de crime. Até agora, este mecanismo de denúncia rápida às autoridades através de um comando ou pulseira eletrónica existia apenas para vítimas de violência doméstica.

A proposta consta de um projeto de lei do PAN que foi agregado aos do PCP e BE, que já tinham proposto a inclusão de proibição de contactos entre perseguidores e vítimas, depois da denúncia do JN de que uma falha na lei de 2015 impedia os juízes de aplicarem aquela medida de coação.