Nova secretária de Estado demitiu-se do Hospital de Gaia por falta de condições

Hoje às 20:52 Facebook

Twitter

Raquel Duarte Bessa, a nova secretária de Estado da Saúde que toma posse quarta-feira, demitiu-se em março do cargo de direção que exercia no Hospital de Gaia por falta de condições.

Raquel Duarte Bessa demitiu-se em março da direção da Unidade de Gestão Integrada do Tórax e Circulação do Hospital de Gaia por falta de condições, antecipando-se ao protesto de 52 colegas no mesmo hospital, que estão demissionários.

A médica pneumologista chegou a ser apontada para diretora-geral da Saúde e era até agora diretora do Programa para a Tuberculose da DGS.

Esta terça-feira, o seu nome foi conhecido como a escolha da nova ministra da Saúde, Marta Temido, para ocupar o lugar deixado vago por Rosa Valente de Matos, que tomou posse em dezembro do ano passado após a demissão do cargo de Manuel Delgado, após ver o seu nome envolvido no caso Raríssimas.

A equipa até então liderada por Adalberto Campos Fernandes é uma das que foi totalmente mudada na remodelação evada a cabo pelo primeiro-ministro no passado fim de semana.