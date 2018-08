Novas regras facilitam acesso ao subsídio de desemprego

CARLA SOFIA LUZ 23 Maio 2018 às 00:41 Facebook

Mudança é válida para os trabalhadores contratados e independentes. Regras mudam a partir de julho e prevê-se que mais pessoas sejam beneficiadas.

A obtenção do subsídio de desemprego e de cessação da atividade será mais fácil a partir de julho e prevê-se que mais pessoas possam beneficiar daquelas prestações. O tempo de serviço noutras empresas, seja por conta de outrem ou como independente, passará a contar no momento de cálculo do subsídio. Se, à data do despedimento, o trabalhador não tiver os 360 dias de descontos nos últimos dois anos para a Segurança Social ao abrigo da ligação laboral quebrada, poderá somar os períodos de trabalho anteriores a contrato ou a recibos verdes.

