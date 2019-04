Nove acidentes com autocarros que marcaram Portugal

Hoje às 00:13 Facebook

Cronologia dos acidentes mais trágicos com autocarros ocorridos em Portugal desde 2001:

Março de 2001: A queda da ponte de Entre-os-Rios provoca 59 vítimas mortais, a maioria das quais seguia num autocarro.

Junho a novembro de 2001: Três pessoas morrem na sequência de colisões entre autocarros e um camião e um ligeiro nas zonas de Coimbra e Castelo Branco.

Setembro e outubro de 2005: Uma pessoa morre e 45 ficam feridas após o despiste de um autocarro na via de acesso de Albergaria-a-Velha à Autoestrada 1. Duas colisões distintas com pesados de passageiros matam a condutora de um automóvel, com 24 anos, em Valença, e um jovem de 23 anos, condutor de uma moto.

Dezembro de 2005:Um acidente com um autocarro fez cinco mortos, no dia 23 de dezebro, em S. Vicente, na costa Norte da ilha da Madeira. As vítimas eram turistas de um cruzeiro italiano.

Novembro de 2007: Dezassete pessoas morrem e 23 ficam feridas num embate entre um ligeiro e um autocarro que transportava 38 elementos na Autoestrada 23, em Vila Velha de Ródão.

Outubro de 2010: Quatro pessoas morrem num acidente de viação no Itinerário Principal 4. Ao quilómetro 93, uma colisão entre um ligeiro e um miniautocarro provocou quatro mortos, três alunos polacos e um residente de São Cibrão, e 10 feridos ligeiros, todos jovens do Abambres Sport Club.

Abril de 2011: Uma pessoa morre e outras 32 ficam feridas, 12 das quais em estado grave, num despiste e capotamento de um autocarro, em Taveiro, no concelho de Coimbra. Todos os passageiros eram hemofílicos e deslocavam-se para as termas do Luso para participar num encontro promovido pela Associação Portuguesa de Hemofilia.

Março de 2012: Uma jovem morre na sequência do despiste de um autocarro de transporte escolar em Vila Nova da Rainha, Tondela. O despiste provocou ainda oito feridos, dois dos quais em estado grave (o motorista e um adolescente).

Janeiro de 2013: Um autocarro despista-se e cai numa ravina na Sertã, distrito de Castelo Branco, provocando 11 mortos e 32 feridos.

Abril 2019: Pelo menos 28 pessoas morreram na sequência de um despiste de um autocarro turístico ocorrido em Santa Cruz, na Madeira.