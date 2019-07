Novo bispo auxiliar do Porto era padre em Paredes

Emília Monteiro Hoje às 11:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O Papa Francisco nomeou, esta quarta-feira de manhã, o padre Vitorino José Pereira Soares, pároco de Castelões de Cepeda e de Madalena, em Paredes, como Bispo Auxiliar do Porto.

D. Vitorino Soares nasceu em Penafiel, a 19 de outubro de 1960 e é o mais velho de cinco irmãos, um dos quais também sacerdote, o padre Avelino Jorge Pereira Soares, pároco em Rio Tinto.

O novo Bispo é quase desconhecido para a maioria dos católicos da diocese, sendo tido como "muito discreto" mas "um excelente trabalhador".

Como sacerdote da Diocese do Porto, Vitorino Soares trabalhou no Seminário do Bom Pastor, entre 1984 e 1987, e no Seminário Maior, entre 1989 e 1994. Foi ainda Capelão Militar e Diretor do Secretariado Diocesano da Juventude. Agora vai trabalhar diretamente com D. Manuel Linda, o bispo do Porto.