Novo contingente português com 35 militares chegou à República Centro Africana

Um novo contingente português com 35 militares dos três ramos das Forças Armadas chegou na última semana à República Centro Africana para integrar a Missão de Treino da União Europeia neste país.

Em comunicado, o Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA) adianta que, pela primeira vez, esta missão integra uma delegação de militares do Exército do Brasil, apoiados por Portugal e composta por três elementos que vão estar na República Centro Africana durante o primeiro semestre de 2019.

Segundo o EMGFA, o contingente português é o mais numeroso da Missão de Treino da UE na República Centro-Africana, perfazendo o total de 50 elementos, numa missão com 187 militares.

Com a presença do Brasil eleva-se para 12 o número de países que integram a Missão de Treino da União Europeia neste país.

Esta missão tem contribuído para a reforma do setor de defesa na República Centro-Africana, tendo já assessorado, formado e disponibilizado treino operacional a mais de 3400 homens e mulheres das Forças Armadas deste país situado no centro do continente africano.