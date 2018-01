Novo embaixador do Reino Unido em Lisboa é o diplomata Chris Sainty

Hoje às 14:37 Facebook

O diplomata Christ Sainty foi nomeado embaixador do Reino Unido em Lisboa, sucedendo a Kirsty Hayes no verão.

Christopher James Sainty desempenha, desde 2017, as funções de correspondente europeu e diretor do departamento da Europa (do Sul) no Foreign Office, o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico. Diplomata desde 1989, vem para Lisboa chefiar uma embaixada pela primeira vez.

Segundo a nota biográfica divulgada pela embaixada, Sainty foi anteriormente vice-chefe de missão em Roma (2011 - 2015), conselheiro político em Islamabad (2008 - 2010), vice-chefe de missão em Haia (2006 -- 2008), primeiro secretário em Madrid (2000-2004) e segundo secretário em Nova Deli (1992 - 1996).

As colocações no estrangeiro foram intercaladas, como é habitual na carreira diplomática, pelo exercício de funções na sede.

No Foreign Office, Sainty foi diretor do departamento da presidência da União Europeia (UE) entre 2004 e 2006, diretor do gabinete de imprensa entre 1998 e 2000, membro da unidade de política de política externa e de segurança comum entre 1996 e 1998 e membro do departamento de Hong Kong entre 1990 e 1992.

Em Lisboa, Chris Sainty sucede a Kirsty Hayes, em funções desde setembro de 2014.