Novo "jackpot" máximo do Euromilhões na sexta-feira

Ontem às 22:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro apostadores, todos estrangeiros, ficaram a uma estrela do terceiro "jackpot" máximo do Euromilhões, mas levam para casa "apenas" 1,6 milhões de euros, correspondentes ao segundo prémio do concurso desta terça-feira.

Num sorteio sem vencedores, e atingido o valor máximo do "jackpot", 190 milhões de euros, pela terceira vez na história do jogo, sexta-feira repete-se a história, com os mesmos valores.

Esta terça-feira, para Portugal, a sorte trouxe três terceiros prémios, no valor de 29859 euros cada, que depois e deduzidos os 20% de imposto de selo herdados da austeridade de Vítor Gaspar, encolhem para pouco mais de 24 mil euros.

A combinação vencedora do concurso 079/2017, sorteada esta terça-feira, é composta pelos números 6 - 24 - 32 - 48 - 50 e as estrelas 1-5.