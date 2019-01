JN Ontem às 23:20 Facebook

Nenhum apostador acertou na combinação vencedora do concurso 003/2019 do Euromilhões. Próximo sorteio tem em jogo um novo "jackpot" de 36 milhões.

Um apostador no estrangeiro acertou no segundo prémio, no valor de 806 mil euros, segundo o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Sete apostadores, também com aposta registada fora de Portugal, irão receber o terceiro prémio, no valor de 26 mil euros.