Nenhum apostador acertou na chave do concurso 019/2018 do Euromilhões, sorteada esta terça-feira. No próximo sorteio o "jackpot" é de 50 milhões de euros.

Com o segundo prémio foram apurados quatro apostadores vencedores, um dos quais em Portugal, que vão receber mais de 212 mil euros.

O terceiro prémio, no valor de 28 mil euros, saiu a sete apostadores, incluindo um em Portugal.