Novo presidente da Liga Contra o Cancro pretende apoiar cuidadores

Vítor Rodrigues, o novo presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro, nomeado para os próximos três anos, vai empenhar-se no apoio aos doentes oncológicos em regime de ambulatório, dentro das suas próprias casas, quer seja através do fornecimento de dispositivos, como camas articuladas, quer seja através do auxílio aos seus cuidadores.

"É importante ajudar os doentes dentro de suas casas, dando-lhes o que lhes faz falta, como camas articuladas e apoiar o cuidador, para que possa estar livre um dia das suas tarefas, que podem ser estafantes", disse Vítor Rodrigues ao JN. "Não nos queremos sobrepor a outros contributos existentes mas ir ao encontro do que ainda é necessidade daquele doente em particular e do seu cuidador", explicou."Tratar uma pessoa doente 24 horas pode ser esgotante. Quem passa ou passou por isso sabe bem".

Tendo em vista esse objetivo, a Liga Portuguesa contra o Cancro (LPCC) tenciona fornecer formação específica a voluntários para que estes possam estar bem preparados. "É preciso formar quem auxilie, pois não se pode invadir o espaço privado de alguém doente".

No que toca à avaliação das medidas preventivas levadas a cabo no campo do cancro, Vítor Rodrigues destacou o êxito do rastreio do cancro da mama no nosso país, cuja cobertura atravessa quase a totalidade do território. Apenas na zona da Grande Lisboa a cobertura não é total.

Pela negativa, o muito que há por fazer na área do rastreio do cancro colo retal. "São poucos os pontos no país onde se faz este rastreio", declarou. Para tal é preciso criar estruturas adequadas e resolver alguns dos passos chave no diagnóstico, como o atraso na realização das colonoscopias.

"É completamente diferente tratar um cancro na sua fase inicial do que um cancro tardio", ressalvou, "e pode economizar-se seguindo este caminho, porque os tratamentos ficam muito mais dispendiosos".

O médico Vítor Rodrigues tem exercido atividades na LPCC desde 1975, sobretudo na área do rastreio do cancro da mama. Doutorado em Saúde Pública, atualmente é professor associado na Faculdade de Medicina na Universidade de Coimbra, e diretor do Instituto de Higiene e Medicina Social.