Novo secretário de Estado apanhado a receber cunha em escutas dos vistos gold

Luís Goes Pinheiro é um dos 10 novos governantes que tomam posse esta quarta-feira. Escolhida para a Saúde demitiu-se de Gaia por falta de condições.

O novo secretário de Estado da Modernização Administrativa foi apanhado nas escutas dos vistos gold a ser alegadamente favorecido por António Figueiredo, o principal arguido do caso, num concurso para dirigente do Estado. Luís Goes Pinheiro, que toma hoje posse em Belém com outras 14 caras do Governo, garante que não se sente "melindrado" e que não passou de testemunha no processo.

O jurista, que chega a funções executivas após passar pelo Executivo de Sócrates e do atual como chefe de gabinete, reconheceu em tribunal que foi contactado por Figueiredo, então presidente do Instituto de Registos e Notariado (IRN), quando decorriam as entrevistas para cargos naquele órgão, aos quais concorria. Figueiredo deu-lhe indicações de como havia de se comportar.

Ao JN, o novo governante frisou que nunca foi constituído arguido. "Não me sinto nada melindrado. Nesse processo fui apenas ouvido como testemunha, o que é aliás uma obrigação legal. Nunca fui constituído arguido nesse processo, no qual, inclusive, a fase de julgamento já terminou, segundo sei", apontou.

Goes Pinheiro é uma das dez novas caras - a par de outras cinco que são reconduzidas - com que António Costa quer dar novo fôlego ao Governo no último ano de mandato.

Economia: Interior ganha relevo no elenco

A transformação da Unidade de Missão para a Valorização do Interior em Secretaria de Estado é uma das principais novidades. João Paulo Catarino, que liderava a entidade após Helena Freitas ter batido com a porta, queixando-se de falta de "apoio político", sobe a secretário de Estado.

Saúde: Escolhida tinha batido com a porta

A remodelação foi total na Saúde. Marta Temido substitui Adalberto Campos Fernandes, e ontem foram nomeados os dois novos secretários de Estado que sucedem a Fernando Araújo e Rosa Matos. O Governo bem tentou segurar Araújo, reconhecido como o pilar da equipa, mas o médico do Porto não quis continuar. Francisco Ramos, ex-administrador do IPO de Lisboa, que já passou pela casa cinco vezes, será secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Rosa Matos, dez meses no cargo de secretária de Estado da Saúde, é substituída por Raquel Duarte, pneumologista que se demitiu em março da Direção da Unidade de Gestão Integrada do Tórax e Circulação do Hospital de Gaia por falta de condições, antecipando-se ao protesto de 52 colegas no mesmo hospital. Chegou a ser apontada para diretora-geral da Saúde e era agora diretora do Programa para a Tuberculose da DGS.

Ambiente/Energia: "Enfant terrible" chega ao Governo

João Galamba, o economista que José Sócrates levou para a política, é a maior pedrada no charco nesta mudança. O deputado do PS, conhecido pela sua impetuosidade e por estar ligado à ala mais à Esquerda do partido, vai coordenar a área da Energia. Uma pasta quente, num momento em que as rendas do setor são alvo de uma comissão de inquérito parlamentar e quando BE e o PCP defendem cortes nas faturas energéticas.