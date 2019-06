Novos fármacos eficazes para combater doença dos pezinhos

Catarina Silva Hoje às 13:59 Facebook

Dois medicamentos estão a ser testados nos hospitais e têm uma eficácia à volta dos 90%.

O combate à doença dos pezinhos, como é popularmente conhecida a paramiloidose, pode contar num futuro muito próximo com dois novos medicamentos que já revelaram ter 90% de eficácia. Os doentes têm até hoje apenas um fármaco disponível, além do transplante hepático. De acordo com o Infarmed, está neste momento a decorrer a avaliação prévia - para comparticipação dos medicamentos de uso hospitalar - de ambos os fármacos. Alguns doentes já estão a ter acesso a eles em primeira mão para avaliar o seu impacto.

Estima-se que Portugal seja o país do Mundo onde existem mais paramiloidóticos, uma doença genética rara e incapacitante. No entanto, há um obstáculo de monta. O "preço exorbitante", alerta a Associação Portuguesa de Paramiloidose, não pode ser um entrave para que cheguem ao mercado português.