Novos hospitais anunciados por Centeno já estavam previstos

Mário Centeno falou na construção de cinco novos hospitais durante a apresentação das propostas do Orçamento de Estado para 2019 entregue no Parlamento, na segunda-feira à noite. Acontece que essas unidades já estavam previstas desde o início da atual legislatura.

No documento do Orçamento de Estado, é referido que a pasta da Saúde vai fazer, "em articulação com o Ministério das Finanças", o "acompanhamento" dos projetos, não estando determinado que a construção dos equipamentos se inicie em 2019. Em causa estão os hospitais de Lisboa Oriental, Évora, Sintra, Seixal e Funchal, cujas construções já foram anunciadas há, pelo menos, dois anos. cujas fases estão explicadas no documento.

No Hospital de Sintra - aquele em que as diligências parecem estar mais avançadas - já há "contrato assinado pela Câmara Municipal de Sintra em setembro de 2018, com adjudicação do gabinete de arquitetura, que irá proceder à elaboração do projeto", lê-se no documento. "Estima-se que esta fase esteja concluída em fevereiro de 2019, para posterior lançamento de concurso para realização da obra, estimando-se que o novo hospital possa entrar em funcionamento em 2021", esclarece.



Sobre o Hospital de Lisboa Oriental, não há datas quanto ao início da construção. "O concurso foi lançado em dezembro de 2017 encontrando-se, até ao final de 2018, em fase de preparação de propostas por parte dos concorrentes privados".



Quanto ao Hospital Central do Alentejo, em Évora, "a preparação do lançamento do concurso encontra-se em curso, a cargo de um grupo de trabalho que foi nomeado em março de 2018", não havendo, de igual modo, referência sobre a data de início da construção.



No Hospital do Seixal, foi feito o "lançamento do procedimento concursal pela ARSLVT em julho de 2018, com data limite para entrega de propostas até ao final de outubro de 2018; foi feita uma adenda ao Acordo Estratégico de colaboração com a Câmara Municipal do Seixal (CMS), no sentido de atualizar dados constantes do anterior acordo e ficando previsto que a CMS suportará os encargos relativos à elaboração do projeto de acessibilidades e infraestruturas do hospital, integrado no respetivo projeto global de construção; estima-se que o novo hospital possa entrar em funcionamento em 2021/2022".



E quanto ao Hospital Central da Madeira, "a candidatura apresentada pela Região Autónoma da Madeira (RAM), reconhecido o projeto como Projeto de Interesse Comum, mereceu parecer favorável do Conselho de Acompanhamento das Políticas Financeiras, tendo em outubro de 2018 sido aprovado, através de Resolução do Conselho de Ministros, o apoio financeiro do Estado à RAM para a construção do hospital, incluindo equipamento médico e hospitalar", lê-se.