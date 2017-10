Novos secretários de Estado tomam posse sábado

Nuno Miguel Ropio Hoje às 19:18, atualizado às 20:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Já são conhecidos os nomes dos quatro secretários de Estado que tomam posse este sábado, em Belém, junto com os novos ministros da Administração Interna e o Adjunto.

O primeiro-ministro, António Costa, manteve os nomes de Carlos Miguel na Secretaria de Estado das Autarquias Locais e Isabel Oneto, como secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna.

Costa foi buscar Rosa Monteiro para a Secretaria de Estado da Igualdade, que substitui Catarina Marcelino. E José Artur Neves para a Secretaria de Estado da Proteção Civil, que sucede a Jorge Gomes, ainda que com uma pasta que não existia neste Governo.

Além da mudança de nomes, há também alterações na orgânica dos ministérios: O secretário de Estado da Autarquias Locais vai ser integrado no Ministério da Administração Interna e a Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade passa a ser tutelada pelo Ministério da Presidência.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O novo ministro-adjunto Pedro Siza Vieira fica, assim, sem qualquer secretário de Estado e o seu antecessor, Eduardo Cabrita, leva consigo para a Administração Interna a Secretaria de Estado das Autarquias Locais.

Rosa Lopes Monteiro, de 44 anos, é socióloga e já integrava o gabinete do ministro-Adjunto, Eduardo Cabrita - que ruma agora à Administração Interna. É especialista em igualdade de género e estudos sobre as mulheres e, entre outros cargos que já exerceu, foi responsável pela criação e coordenação do projeto (ACM) Mundificar: para a integração de imigrantes na região de Viseu.

Quanto a José Artur Neves, ex-presidente da Câmara da Arouca, foi notícia por ter reflorestado o concelho após os graves incêndios que ali ocorreram e que destruíram os emblemáticos passadiços do Paiva, em setembro de 2015. Também em agosto de 2016 atravessou pelo mesmo cenário. Vai ter nas mãos a execução daquilo que se espera ser a nova estrutura de combate e prevenção dos fogos florestais.

Com a mexida nas cadeiras, Jorge Gomes e Catarina Marcelo regressarão ao Parlamento, tendo em conta que foram eleitos deputados, antes de terem sido nomeados para o Governo, em 2015.

De acordo com o site da Presidência da República, a cerimónia da tomada de posse ocorrerá este sábado, às 9.30 horas, em Belém.