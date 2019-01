Num país com mais centenários o Norte lidera em longevidade

Ana Peixoto Fernandes e Sandra Borges Hoje às 10:20 Facebook

É no Norte que se vive mais tempo, dizem os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE).

A região lidera na longevidade tanto no caso dos homens, como no caso das mulheres (ainda que no sexo feminino se registe um empate com a Região Centro). Vive-se mais tempo e há cada vez mais centenários. Gente como José Antas, 106 anos, de Ponte de Lima, Rosa Araújo, 106 anos, de Valença, ou Mário Ferreira, 100 anos, de Vila Real. Ao todo, já são mais de quatro mil em todo o país com pelo menos um século de vida.

De acordo com o INE, em 2017 havia em todo o país 4268 pessoas com 100 ou mais anos (1668 homens e 2600 mulheres). Um número que se multiplicará por cinco até 2080. Nessa altura, serão quase 22 mil.

Ainda segundo as estatísticas demográficas mais recentes, a esperança de vida à nascença em Portugal é em média de 80,78 anos (77,74 anos para os homens e 83,41 para mulheres). A Região Norte voltou a apresentar os valores mais elevados para o total da população (81,13 anos), mas também para os homens (78,21 anos), partilhando com a Região Centro o valor mais elevado para as mulheres (83,74 anos).

José Antas: Alimentação cuidada e nem uma gota de álcool à boca

José Luís da Cunha Antas nasceu em Cabração, a 29 de junho de 1912. Foi pai aos 57 anos e casou aos 64 Foto: Paulo Jorge Magalhães / Global

Viveu quanto quis "a vida louca de solteiro" e acabou por casar já depois dos 60 anos, "com a criada". É o próprio que o conta assim, com os olhos azuis cheios de malandrice. José Luís Antas, antigo merceeiro e agricultor de Cabração, Ponte de Lima, entrou em 2019 com a expectativa de em 29 de junho celebrar 107 anos.

Conhecido por "Zezinho da Bemposta", este centenário nasceu em 1912, teve a sua única filha, Maria José Antas, aos 49, e casou com a mãe desta, empregada em sua casa. "Casei com 60 e tal anos. Um amigo dizia que um homem enquanto é novo casa com quem quer, depois só com a criada. E comigo foi assim", brinca, lúcido e com a voz e pensamento claros. Namoradeiro, recorda aventuras lá para os lados de Braga, com professoras da primária de Cabração. "A vida de solteiro às vezes é maluca", ri-se, comentando outros amores: "A minha paixão predileta era a caça. Comecei aos 17 anos com o meu pai".

A filha, Maria José, considera: "Acho que o segredo dele foi a alimentação, porque, como era caçador, comia muita caça. Também pescava, gostava de ir às trutas". E descreve: "Neste momento, está um bocadinho limitado, a alimentação é mais cuidada. Não come muito, sempre foi assim. E beber também nunca bebeu".

Ainda apreciador de jornais e de televisão, o antigo merceeiro vive despreocupado, apesar da idade. "Pressa de ir embora não tenho. No outro mundo será muito bom, mas eu não sei como é e não tenho pressa de ir. Quando ela vier, vou. Sei que tenho de ir", comenta, sempre risonho.

Rosa Araújo: Cálice do vinho do Porto conservou-a até aos 106 anos

Rosa Araújo completou 106 anos e é mãe de 11 filhos (Rui Manuel Fonseca / Global Imagens) Foto: Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

De Rosa Araújo, nascida a 10 de dezembro de 1912 em Cerdal, Valença, pode dizer-se que é como o vinho do Porto. É que a centenária toda a vida bebeu o seu copinho, após as refeições, e ainda hoje o aprecia aos 106 anos. Bebe-o mais depressa do que caminha, agarrada ao andarilho. E falar-lhe do seu vinho favorito, da aguardente com açúcar amarelo que usava para curar a tosse ou de qualquer um licor ou doce é meio caminho andado para a ver sorrir.

"Rezo muito a Nossa Senhora para eu estar viva e para os outros morrerem (risos). Se estou cá é porque Deus quer. Nunca tomei remédios e para ter saúde bebia vinho do Porto e aguardente", contou, por altura do último aniversário, provocando as gargalhadas das netas Sandra Pereira, de 39 anos, e Cristina Evangelista, de 44. À pergunta sobre a idade, primeiro responde: "Tenho para aí 20 anos". E só depois de rir é que acrescenta: "Passa de cento e tal".

Mulher do campo, viúva de um militar, Joaquim, com quem esteve casada meio século, até à sua morte, teve 14 filhos, o primeiro aos 22 e o último aos 45 anos. Dez ainda estão vivos (oito mulheres e dois homens). E já perdeu a conta a 31 netos, 60 bisnetos e 23 trinetos. A filha mais velha tem 85 anos e um trineto é ainda bebé de colo.

A neta Sandra, que cuida dela a seu pedido ainda era ela uma petiz, descreve: "Ela anda, veste-se e come sozinha e de tudo, mas pouco. Hoje em dia é mais mantida a leite e a café. A pinguinha de vinho do Porto que ainda gosta e bebe se lhe derem foi o que a conservou até hoje".

Mário ribeiro: O segredo é nunca parar

Mário Ribeiro completou 100 anos recentemente

Mário Ribeiro completou 100 anos há cerca de um mês, idade que nunca pensou alcançar. "Tive uma vida de muito trabalho e sacrifícios. Nunca parei e talvez fosse esse o segredo", conta o centenário, que teve seis filhos e tem 16 netos e 17 bisnetos.

Nascido em Benagouro, uma aldeia situada na serra do Alvão, em Vila Real, Mário Ribeiro sempre viveu do suor do trabalho e dedicou-se sobretudo à lavoura. Casou aos 20 anos e esteve casado quase 75. Na década de 50, emigrou para o Brasil onde trabalhou numa cervejaria. "Na altura, o meu filho mais novo tinha um anito. Quando voltei, ao fim de cinco a juntar algum dinheiro, ele não me conhecia e não queria conversa comigo. Tive de o convencer que era o pai dele", brinca.

Mais tarde, já no fim dos anos 60, voltou a arriscar e foi procurar uma vida melhor nos Estados Unidos. "Tinha uma irmã que vivia lá e que me chamou. Não tive medo de ir atrás de mais uma oportunidade", lembra. Por lá, trabalhou durante pouco mais de dois anos na construção civil, até sofrer um acidente. Entretanto, três dos seis filhos juntaram-se a ele. "Sempre os eduquei para serem trabalhadores. A vida em Portugal não era fácil e sempre procurei maneiras de conseguir uma vida melhor para a minha família", sublinha.

Vive há cerca de seis meses num lar, em Vila Real, devido a uma queda que o deixou com algumas limitações físicas. Mas, garante, sempre foi um homem ativo e nunca parou. "Sempre trabalhei com gosto e alegria. Foi isso que me deu saúde", rematou.