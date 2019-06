Numa década tiraram a carta 306 pessoas acima dos 70

Alexandra Figueira Hoje às 13:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Na última década, 306 pessoas com mais do que 70 anos de idade tiraram, pela primeira vez, uma carta de condução.

Em 2016, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) dá nota, inclusive, de uma pessoa com 90 ou mais anos que obteve o seu primeiro título habilitador da condução. Não há um limite máximo de idade até à qual se pode conduzir e as estatísticas mostram que os mais velhos têm menos acidentes mortais do que os jovens dos 18 aos 24 anos.

Nem José Miguel Trigoso, presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa, nem Arlindo Donário, professor da Universidade Autónoma e especialista em segurança rodoviária, conhecem algum país que imponha uma idade máxima para conduzir e não veem necessidade em criar uma norma cega, que impeça todas as pessoas de conduzir a partir de certa idade, quaisquer que sejam as suas capacidades físicas e mentais.