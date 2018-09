Número de alunos inscritos em cursos de dois anos sobe 40%

JOANA AMORIM Hoje às 00:30 Facebook

Twitter

As instituições públicas de Ensino Superior contam aumentar em 40% o número de inscritos em cursos técnicos superiores profissionais (TeSP) neste ano letivo face ao anterior.

No total, as estimativas apontam para 7719 inscritos, contra 5526 no ano letivo anterior. É o valor mais alto desde que este ciclo de estudos foi lançado, em 2014-2015. No ano passado, frequentavam aqueles cursos mais de 12 771 alunos, representando cerca de 3% do total de alunos do Ensino Superior.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui