Nunca tantos refugiados pediram asilo a Portugal

Alexandra Figueira Hoje às 00:49, atualizado às 00:50 Facebook

Twitter

Quase duas mil pessoas pediram proteção, em 2017, e o número deverá continuar a subir. Organizações solidárias alertam para falta de meios e processos.

Nunca tantas pessoas pediram asilo a Portugal, fugidas de conflitos armados ou de graves violações dos direitos humanos. A maioria procurou especificamente Portugal, outras atravessaram o Mediterrâneo, em direção à Europa, e acabaram instaladas no país. No ano passado, foram quase duas mil e o número está a disparar: mais de metade dos pedidos feitos desde 1991 entraram nos últimos quatro anos. O Conselho Português para os Refugiados (CPR) e o Serviço Jesuíta aos Refugiados avisam que os meios de acolhimento estão no limite e que o Estado deve adaptar os seus processos à nova realidade.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui