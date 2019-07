Hoje às 13:04 Facebook

O governo nomeou Nuno Freitas como presidente da CP.

De acordo com o jornal "Eco", Nuno Freitas, engenheiro de formação, que até esta quinta-feira assumia a função de diretor-geral da Nomad Tech, foi escolha do ministro Pedro Nuno Santos, que pretende relançar o sistema ferroviário nacional através do lançamento de um centro tecnológico especializado.