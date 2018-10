O fogo para sempre cravado na cabeça

José Miguel Gaspar Hoje às 14:00, atualizado às 16:05 Facebook

Histórias de morte e sobrevivência do dia do maior fogo de sempre na Europa com 50 mortos e 220 mil hectares de terra queimada.

No dia do maior fenómeno piroconvectivo da história da Europa, e maior do Mundo em 2017, a floresta do centro de Portugal ardeu a uma média de 10 mil hectares/hora entre as quatro da tarde de 15 de Outubro e as cinco da manhã de 16. Foi o dia do vento tempestuoso que corria com grande fúria todos os rumos, ofegado a sul pelo furacão Ophelia que comandou todas as chamas na propulsão cega do vento. Um ano depois, a parede de dados é aterradora: 914 ignições entre incêndios e fogachos agrícolas e florestais, 220 mil hectares de território queimado em 32 concelhos, 1500 casas afetadas, meio milhar de empresas lesadas. Mas este é o número pior: 50 mortos e 70 feridos, muitos com queimaduras que nunca mais deixarão o corpo e a cabeça de quem as carpiu.

Carlos olhava as mãos e via as unhas a cair

Carlos Conceição, 68 anos, e a mulher, Isabel, 67, vale de Avô, Oliveira do Hospital Foto: Maria João Gala/Global Imagens

Carlos Conceição, 68 anos, empreiteiro reformado, Rua de N.ª Sr.ª dos Anjos, freguesia de Avô, vale escarpado de Oliveira do Hospital, tinha há um ano 20% de hipótese de viver. Foi o que disseram à mulher Isabel quando ele chegou desmaiado de helicóptero, vindo de Gaia, à Unidade de Queimados do S. José, Lisboa, onde esteve sete meses internado. "Não sentia nada, não lembro de nada, estive mês e meio metido no coma", diz Carlos, as mãos e braços enfaixados num fato compressor de 5 mil euros que ninguém lhe pagou.

Mas nunca senti dor, as queimaduras graves não doem, as dores só vieram quando vi as pernas lascadas dos enxertos de pele

Ele está na varanda de casa, sobranceira ao vale do rio Alvo, tem os olhos vivos e apaziguados, está sol, ele soma o que lhe ardeu: cabeça e testa, está matizada, mãos e braços, orelha reconstruída, "estava rota", nariz também, peito e joelhos esturrados, "só salvei costas, pernas e os pés", diz Carlos devagar. "Mas nunca senti dor, as queimaduras graves não doem, as dores só vieram quando vi as pernas lascadas dos enxertos de pele".

A sua casa não ardeu, dos haveres nada perdeu, se ficasse quieto em casa nada tinha advindo, mas ele temia por um trator, o trator até escapou. "Às 7 da noite fui apanhado no vento cruzado, o fogo voava do alto da Esculca, remoía pela Ribeira de Pomares abaixo, cruzou-se com a frente de Seia e cercou aqui Avô". E depois diz a expressão redita "línguas e bolas de fogo a estourar no ar". Cercado na fornalha, saiu 60% queimado. Atordoado, volta a casa, guarda o carro, rega tudo e depois nada. "Não lembro de nada, só que tinha frio e olhava para a mão e via duas unhas a cair, a derreter. Ouvi baixinho uma vizinha dizer que nem podia olhar para mim assim e depois devo ter desmaiado". Quando acordou era um mês e meio depois. A mulher diz a primeira palavra que pronunciou: "Tomás. É o meu neto, ele veio cá ver-me com a minha filha, estão no Seixal, ele desenhou-me quando tinha barbas até ao umbigo". E aqui Carlos se põe a chorar, o desenho a lápis do neto encaixilhado apertado contra o peito.

Germano foi, deixou a mulher e ela morreu

Germano Mendes, 80 anos, aldeia de Parceiro, S. Gião, Oliveira do Hospital. Foto: Maria João Gala/Global Imagens

Da forma como aquilo aconteceu - aldeia de Parceiro, freguesia de S. Gião, todo o vale verde ardia em labaredas geminadas que voavam como gasolina no vento pelo eucaliptal -, chegou a hora em que Rosa e Germano tiveram que decidir. Eram duas da manhã de dia 15, ele acordou primeiro, ouviu o bafo do fogo estridor, viu-o a guindar-se no ar, a arrebentar, o fumo cerrava, a horta incandescia, a casa ia arder. E Rosa vira-se para Germano e diz calmamente "vai tu, salva-te tu, eu não vou poder". Germano Mendes, que tem 80 anos e costas arcadas, não teve tempo de pensar, subiu os socalcos de escadas da horta e andou no infinito encarnado da estrada, "para trás e para diante até à capela, de volta até ao outeiro sem parar", e viu a casa a lampejar, a arder e depois a baquear. "Ela não podia andar, eu não a podia carregar, era deficiente de pernas, a Rosa, não podia subir, agora perdia-a para sempre" e Germano solta uma lágrima lenta, pertinaz, fica na cara a pender sem ele limpar.

E Rosa vira-se para Germano e diz calmamente "vai tu, salva-te tu, eu não vou poder"

Rosa morreu, a cunhada Isabel, soube-se depois, também, arderam mais cinco casas ali no vale de Parceiro, continuam ruídas, também a casa onde ele nasceu. Toda a sua horta feneceu, tomates, figos, azeitonas, medronhos, couves tronchudas, as vinhazinhas, laranjeiras, milho, "ardeu tudo e agora não tenho com quem falar".

Resineiro, carregador e depois uma vida toda agricultor, Germano dorme num anexo pequenino, um ano depois a casa continua ruída, só foi chapeada no teto, a horta está a raiar. "Querem-me todos ajudar, querem que me vá daqui, tenho dois filhos em Lisboa, eles insistem, já lhes disse, se saio eu morro, só se me quiserem matar".

Agora fala com os animais, Germano. Sempre falou mas agora fala mais. O galo que tem um quarto do tamanho do seu, parece um touro branco, o gato preto que desapareceu mas ele continua a falar com ele, faz-lhe perguntas que não retornam, os ratos que lhe roem tão silenciosamente quanto sabem os ratos num regabofe de sacos de milho para roer, também fala com eles, meloso, fala assim, com mel e melodia quando entra curvado na cozinha a auscultar passinhos e suspira por eles ou por alguém com quem falar. Não fala com ninguém humano, Germano, dias inteiros se assim calhar, só a natureza fala com ele e mais ninguém.

Sara Ferreira andou sete vezes para morrer

Sara Ferreira, 66 anos, Lajeosa do Dão, Tondela Foto: Maria João Gala/Global Imagens

A vida de Sara Ferreira, 66 anos, casada com João, 72, recomeçou do susto. As últimas palavras que diz agora são "meu amor, amor teu". Atrás dela no campo dourado de fenos cruzados como mikado despontam as oliveiras de torsos ardidos com novos ramos e folhas verdes a envolvê-las de viço. Entardece. Na casa à frente dela, branquinha como uma casa alentejana portista de telhado suíço, a parede está ossificada de santos e capelinhas a Fátima e à N.ª Sr.ª da Cabeça. Ali é a Rua do Fundo do Povo, Lajeosa do Dão, Tondela, e ali Sara andou para morrer sete vezes. "Nem sei quantas vezes o disse, muitas, ai, agora é que morremos, ai, lavra, ai João, se não morrermos do fogo morremos do fumo, Jesus, que medo, toda a noite o fogo a rondar, já está na eira, já chegou à porta, o quarto cheio de fumo, saímos, fogo por cima de nós, tudo tão rápido, ai, nós metidos num tanque, tanto fumo a abafar, a entrar e a sair da água, a noite toda a pingar". E Sara, que repete "bolas de fogo a explodir, labaredas no ar, tudo a rugir", pedia aos santos, submersa, que dava o ouro todo se se salvasse - "e vou dar, ainda o tenho mas sei que já não é meu".

Não, não é coisa de esquecer. Antes não conseguia lembrar sem chorar, agora tomo comprimidos franceses, já consigo falar

Sara e João fazem vida em França, St. Giles, perto de Nimes, onde têm duas filhas e cinco netos. Vêm cá uma vez ao ano e ficam de férias o mês. "Não, não é coisa de esquecer. Antes não conseguia lembrar sem chorar, agora tomo comprimidos franceses, já consigo falar".

Salvaram-se, mas ali na Lajeosa morreu um homem carbonizado agarrado ao cão no campo do fogo tufado. Era Hermínio Romão, 80 anos, sobrevivido pela mulher, Hilda, a idade do marido, e agora ela caminha pela rua sozinha e diz a arrastar que a deixou o seu amor.

Apesar de tudo, Wendy vai ficar

Wendy Howard, escocesa, 51 anos, Benfeita, Arganil Foto: Maria João Gala/Global Imagens

Há um ano, a certa altura da loucura da noite, Wendy sentou-se no chão e ficou a ver a casa arder. É escocesa, 51 anos, bióloga e agricultora na Benfeita, Arganil, o "happy valley" de 500 residentes com 200 estrangeiros, incluindo 50 crianças, maioria de europeus do norte e americanos do sul. São novos colonizadores, trazem consciência ecoética, educação, vegetalismo e forma autossustentada de viver.

É uma experiência insana a vossa burocracia, preferia passar outra vez pelo fogo

Desde aí que Wendy vive num yurt, uma tenda rígida circular, no seu terreno escarpado sobranceiro à Benfeita. A casa de xisto comprada e recuperada há oito anos quando ela se mudou para cá depois de perder um filho - tem agora dois, cresceram e voltaram à Escócia - ardeu e ruiu. Também perdeu estufas de bioconstrução, estruturas de energia solar, as hortas de permacultura. E nada disso lhe foi indemnizado, só cinco mil euros de fundo perdido, perdeu cinco vezes mais, mais a casa, há um ano que anda aos papéis e aos pareceres, na Junta, na Câmara, na CCDR-C, "é uma experiência insana a vossa burocracia, preferia passar outra vez pelo fogo, fogo como nunca vi, do que passar a burocracia outra vez".

Hoje, Wendy vai juntar-se aos voluntários na Mata da Margaraça para arrancar eucaliptos e mimosas, espécies predatórias cujas sementes se disseminaram pelas terras e matas em geral. "Não é uma árvore má, o eucalipto, o problema é o exagero da monocultura com é tratada cá", diz. O que significa isso no futuro? "Desertificação: falta de água, maiores períodos de seca, paisagem de alta propensão a incêndios, menor biodiversidade, menor regeneração natural. Ou seja, o futuro todo hipotecado".