Reveja a Grande Conferência do Jornal de Notícias, no âmbito do seu 130.º aniversário, sobre a Língua Portuguesa.

Além da intervenção do presidente da República, reveja os discursos de João Melo, ministro da Comunicação Social de Angola, de Ramos-Horta, prémio Nobel da Paz, e de Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios estrangeiros.