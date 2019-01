"Ó Mamadou e se fosses ba(rdamerda)". Deputado do PSD critica assessor do BE

Hoje às 00:10 Facebook

"Ó Mamadou e se fosses ba(rdamerda)!", lia-se numa publicação, entretanto apagada, na página pessoal de Facebook do deputado do PSD João Moura, este domingo. A crítica era direcionada a Mamadou Ba, assessor do Bloco de Esquerda (BE), por ter pedido proteção policial depois de condenar a ação da PSP no bairro da Jamaica.

O deputado do PSD em substituição de Duarte Marques - ausente do Parlamento em licença de parentalidade -, usou a sua conta de Facebook para criticar Mamadou Ba, dirigente do SOS Racismo e assessor do BE que se referiu à polícia como "bosta da bófia".

A publicação, entretanto apagada, no Facebook de João Moura Foto: Facebook

Horas depois, a publicação foi eliminada. As críticas de João Moura, líder da distrital do PSD de Santarém, surgem na sequência dos confrontos físicos entre agentes da PSP e moradores do bairro da Jamaica, no Seixal, que têm gerado polémica entre vários responsáveis políticos.

O deputado do PSD criticou o facto de Mamadou Ba ter pedido proteção policial depois de criticar a intervenção da PSP no bairro da Jamaica, há uma semana. O assessor do BE pediu proteção para poder continuar a intervenção cívica contra o racismo, depois de ter sido ameaçado e interpelado na rua por elementos ligados ao Partido Nacional Renovador, de extrema-direita.