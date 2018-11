O Natal já chegou: Pistas de gelo, rodas gigantes e muita luz

Adriana Castro com Célia Soares Hoje às 21:52 Facebook

Nas ruas, já se sente o cheiro da quadra. A pouco mais de um mês da consoada, pelas cidades já se respira Natal e começam os preparativos para a festa.

No Porto, em Gaia e em Matosinhos, a animação vai incluir pistas de gelo, rodas gigantes concertos, mercados de Natal e muita iluminação. O JN volta a associar-se à Praça de Natal, em Gaia.

POrto

Ruas iluminadas e muitos mercados

Neste ano, há quase 30 feiras e mercados para visitar já a partir deste mês. No próximo sábado, a Alfândega recebe a Porto Christmas Village, com uma fábrica de brinquedos, uma pista de gelo e muitas atividades para os mais novos. No interior, além de um lugar dedicado ao mercado, haverá espaços para comer e beber.

Neste Natal, as pistas de gelo voltam a ser das principais atrações. Na praça D. João I, a pista será inaugurada no dia 1 de dezembro e a entrada vai ser gratuita desde as 20 horas até ao fecho. Nos restantes dias será a pagar: cinco euros por hora.

Na rotunda da Boavista, a Praça da Fantasia, que abre no mesmo dia, terá também uma pista de gelo, uma roda gigante, montanha-russa, carrosséis e a casa do Pai Natal. Ainda a 1 de dezembro, abre o Mercado de Natal na Praça da Batalha. A cidade vai ter 59 ruas, praças, jardins e edifícios da cidade iluminados com 2,3 milhões de microlâmpadas LED incandescente.

vila nova de GAIa

Praça de Natal espera enchente

Do outro lado do Douro, em Gaia, a magia do Natal também vai tomar conta da cidade. O Jardim do Centro Cívico, em frente à Câmara, voltará a dar lugar à Praça de Natal. A entrada é gratuita e não vai faltar animação para toda a família, com especial atenção para os mais novos. A inauguração da Praça de Natal Jogos Santa Casa - Gaia / JN - TSF está marcada para o dia 1 de dezembro.

Motivos de interesse não vão faltar. Entre eles, um coreto, um estúdio do JN e da TSF, uma pista e uma rampa de gelo, uma roda gigante, um carrossel e, como não poderia deixar de ser, a casa do Pai Natal e habitual mercado alusivo à quadra. Tal como aconteceu no ano passado, espera-se a presença de milhares de visitantes.

Até porque ali estará ainda o Jardim Encantado, com um castelo de luz, pinheiros em tons de branco e bolas de Natal "onde todos podem sentar-se para registar os mais belos momentos", conforme explica a Autarquia.

No Largo Corpus Christi, os visitantes poderão apreciar a cúpula de luz, uma composição de grande escala onde podem entrar e desfrutar do conjunto de luzes.

Matosinhos

Desfile e prémios em Brito Capelo

Em Matosinhos, no próximo dia 30, a iluminação de Natal, que se vai manter até 6 de janeiro, vai dar início às festividades. Às 21.30 horas, os jardins da Biblioteca Florbela Espanca vão receber um concerto de António Zambujo, com direito a fogo de artifício no final.

Será também inaugurada a habitual Feira de Artesanato, no Parque Basílio Teles. Ali, em frente à Câmara, vai haver também carrosséis. E a Casa do Pai Natal, aberta até 23 de dezembro, das 15 às 19 horas.

Todos os sábados, pelas 11.30 horas, haverá um desfile com figuras alusivas à quadra, ligando os Paços do Concelho, a Rua Brito Capelo e o Mercado Municipal.

Até 23 de dezembro, a Rua Brito Capelo, decorada com uma alcatifa vermelha, será um dos grandes polos de animação, com prémios para clientes do comércio.