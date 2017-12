O português de Braga que é mordomo no Sacré-Coeur

EMÍLIA MONTEIRO Hoje às 00:41 Facebook

Em 2008 emigrou disposto a agarrar o que aparecesse e teve sucesso.

Se for um dos 11 milhões de turistas que anualmente visitam a basílica do Sacré-Coeur, em Paris, talvez encontre Paulo Ferreira, o português, de Braga, que é mordomo no principal monumento religioso da capital francesa. Com 43 anos, Paulo (ou "Polo", como é conhecido na basílica) está incumbido de receber visitantes especiais, como os cantores Ed Sheeran, Adele ou Tony Carreira, atores como Bruce Willis ou José de Abreu, bem como diplomatas e outros turistas que preferem realizar visitas quase privadas.

