"O povo português está de parabéns", diz Marcelo sobre Óscares do Turimos

Hoje às 17:03 Facebook

Twitter

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, congratulou-se, no domingo, com os 16 prémios mundiais atribuídos a Portugal pela "World Travel Awards 2018", habitualmente denominados óscares do Turismo.

O chefe de Estado, numa nota divulgada este domingo, "felicita todos os empresários, trabalhadores e demais agentes do setor do Turismo pela eleição, pelo segundo ano consecutivo, de Portugal como melhor destino turístico do mundo".

"O povo português está de parabéns porque o país recebeu 16 prémios mundiais, com destaque para "melhor destino citadino" e "melhor destino 'city break'" (Lisboa), "melhor atração de aventura" (Passadiços dos Paiva), "melhor destino insular" (Ilha da Madeira), "melhor empresa em conservação" (Parques de Sintra - Monte da Lua), "melhor organismo oficial de Turismo" (Turismo de Portugal) e "melhor website oficial de Turismo" (visitportugal.com)", pode ler-se na mesma nota.

O presidente enumerou ainda os galardões para cinco unidades hoteleiras portuguesas e três óscares para a transportadora aérea TAP.

Pela rede social Twitter, o primeiro-ministro, António Costa, referiu também a reeleição de Portugal como Melhor Destino do Mundo.

"Parabéns a todos os portugueses que tanto contribuíram para mais esta vitória, em particular aos que trabalham no setor turístico", segundo o governante.

Para alcançar o título pelo segundo ano consecutivo de Melhor Destino do Mundo, Portugal bateu 16 concorrentes - África do Sul, Brasil, Espanha, EUA, Grécia, Índia, Indonésia, Jamaica, Malásia, Maldivas, Marrocos, Nova Zelândia, Quénia, Ruanda, Sri Lanka e Vietname.

Portugal tinha recolhido sete troféus de 2017 e quatro em 2016.

Em junho, Portugal já tinha sido reeleito como o Melhor Destino Turístico da Europa.

Criados em 1993, os World Travel Awards reconhecem o trabalho desenvolvido na área da indústria turística a nível global, de modo a estimular a competitividade e a qualidade do turismo, sendo a seleção dos nomeados realizada anualmente à escala mundial pelo público em geral e por mais de 200 mil profissionais de turismo oriundos de 160 países.

Os nomeados para a grande final do prémio são os vencedores das galas regionais, aos quais se juntam outros nomeados pelo próprio WTA.