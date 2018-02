"O PSD ganha as eleições em 2019", diz Miguel Albuquerque

IN Ontem às 19:57 Facebook

"A Madeira vai continuar a ser um bastião do PSD", foi, desta forma, que Miguel Albuquerque, Presidente da Região Autónoma da Madeira, arrancou o seu discurso, este sábado, em Lisboa.

No Congresso do PSD, o líder do PSD Madeira lançou um forte ataque ao Governo encabeçado pelo PS, que, diz, vendeu uma "ilusão aos portugueses"



"Perdeu as eleições e está no poder. Iam fazer a reversão dos rendimentos aos portugueses e isso não aconteceu", adiantou. "Comparando os dados do INE, referentes a 2016, com os dos três primeiros trimestres de 2017, vemos que as poupanças dos portugueses atingiram níveis históricos", disse antes de atirar: " Vamos desmacará-los".



Sobre as eleições de 2019, e recuperando o desafio que Montenegro tinha lançado, exigindo a vitória dos sociais democratas, Albuquerque foi claro: "O nosso partido (PSD) ganha as eleições em 2019".