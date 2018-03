O que dizem médicos e enfermeiros sobre a vacinação como requisito para exercer profissão

Hoje às 13:13 Facebook

Twitter

O bastonário dos Médicos admite que possa vir a ser obrigatório para os profissionais que trabalhem em unidades de saúde estarem vacinados. A Ordem dos Enfermeiros é contra este requesito.

O bastonário dos Médicos admite que possa vir a ser obrigatório para os profissionais que trabalhem em unidades de saúde estarem vacinados, mas lamenta que o Ministério não tenha avançado com uma campanha nacional de vacinação.

Em declarações à agência Lusa, Miguel Guimarães adiantou ainda que vai esta sexta-feira à tarde visitar o Hospital de Santo António, local com o qual tem ligação laboral a maioria dos suspeitos de infeção de sarampo do surto conhecido esta semana no norte do país. Contudo não se sabe ainda o estado vacinal dos infetados.

O bastonário reconhece que é complexo defender a obrigatoriedade da vacinação dos cidadãos e que pode nem ser a medida mais eficaz, mas entende que em determinados locais, como as unidades de saúde ou escolas, poderá ter de ser obrigatório aos profissionais apresentar o boletim de vacinas para comprovar o estado vacinal.

"Têm de ser dadas indicações para ser feita uma ampla campanha nas unidades de saúde. Também para que os médicos de medicina de trabalho chamem todos os profissionais de saúde à consulta e a primeira coisa que têm de ver é plano de vacinação. E depois considerar a hipótese de a pessoa estar vacinada para trabalhar numa unidade de saúde", afirmou Miguel Guimarães.

O bastonário lamenta ainda que, depois do surto do ano passado, o Ministério não tenha avançado com uma "verdadeira campanha nacional" pela vacinação, generalizada a toda a população. "Não chegam anúncios de televisão", disse.

Já a Ordem dos Enfermeiros recusa admitir qualquer requisito de entrada na profissão que passe pelo esquema vacinal, mas diz-se disponível para campanhas alargadas de vacinação e para discutir o investimento nos cuidados primários de saúde.

"Se quiserem fazer a discussão sobre a vacinação para todos estamos abertos a fazer essa discussão, agora como requisito para trabalhar que as pessoas sejam obrigadas, e apenas para um grupo profissional, não estamos disponíveis", afirmou a bastonária da Ordem dos Enfermeiros.

Questionada pela Lusa, Ana Rita Cavaco insistiu: "A Ordem não está disponível para definir um requisito de entrada na profissão como o estado vacinal, da mesma maneira que a lei não prevê que as pessoas sejam obrigadas a vacinar-se".

Ana Rita Cavaco, que falava à Lusa a propósito do surto de sarampo identificado no norte do país, com 21 casos já confirmados, entre eles 19 profissionais de saúde, defendeu que a discussão se deve centrar "no desinvestimento do país nos cuidados de saúde primários e não em "encontrar culpados".