O que é o "diabo de fogo" que fez de Portugal notícia nos EUA

Hoje às 17:40, atualizado às 17:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O "tornado" de fogo no incêndio de Arganil que se vê no vídeo apresentado este fim de semana pela NBC, um dos principais canais informativos nos Estados Unidos da América, "acontece com frequência, mas ao contrário do que aconteceu desta vez, não é filmado", diz ao JN o meteorologista Paulo Pinto, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



O fenómeno não tem um nome e é incorreto chamar-lhe tornado, "porque não há qualquer nuvem", esclarece Paulo Pinto, mas tem alguma similitude com o 'diabo da poeira' (dust devil), daí a NBC ter-lhe chamado "diabo de fogo".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O "diabo de fogo" é um remoinho que acontece quando no solo há zonas que aquecem mais que outras devido a uma maior presença das chamas. O ar que fica sobre essa zonas fica igualmente mais quente, mais leve, e tende a subir mais rapidamente que o ar em redor. Se o ar que circunda nas imediações tiver tendência para rodar segundo um eixo horizontal e for apanhado por correntes verticais ascendentes, de baixo para cima, o eixo de rotação converte-se numa rotação vertical e a chama acompanha o movimento do vento, fazendo o efeito que as imagens mostram .