Histórias de quem recebeu conforto do presidente: "O senhor Marcelo não é cheio de nove-horas"

O presidente da República confortou-os nas horas difíceis e Maria Lucília e Kwaku Ampofo recordam esse dia com carinho.

Maria Lucília, de 93 anos, é a mulher da foto que chora, abraçada pelo presidente da República em Santa Comba, freguesia de Cambra, Vouzela, quando visitou as zonas afetadas pelos incêndios de 15 outubro. O momento de afeto, captado pelo fotógrafo Nuno André Ferreira, da Agência Lusa, correu Mundo, divulgado nas redes sociais da revista "Time". Mas a foto - que Maria Lucília tem numa moldura, pendurada no corredor de casa, oferecida por um filho - não a deslumbra.

"Nem olho para ela. É uma velha a chorar...". E acrescenta: "Naquele dia estavam aqui umas 50 pessoas e por que razão as câmaras apontaram todas para mim?", questiona, a arregalar os olhos cinzentos.

"O senhor Marcelo chegou aqui e disse-me que tinha sido muito corajosa... Já lhe tinham contado que andei a acudir ao fogo sozinha", deduz. "Ele não me conhecia de lado nenhum, mas eu já o conhecia bem da televisão e foi professor de uma nora minha, que é advogada", revela.

Na noite em que a aldeia ficou rodeada pelo fogo e lhe chegou à porta de casa, que habita sozinha há 13 anos, desde que enviuvou, Maria Lucília saiu para a rua em camisa de dormir a apagar as chamas com uma mangueira e depois atravessou caminhos, com chamas por perto, até chegar a casa de uma das filhas. Tremia. "Não era com medo, eram nervos pelo que podia ter acontecido. Mas nessa noite não chorei, nem gritei". E acrescenta: "Fiquei sem uma batata para comer, mas não tenham pena de mim, que não preciso", diz a mãe de nove filhos, com 19 netos e nove bisnetos, que ainda cultiva terras e cria animais.

Quatro dias depois da noite que julgou ser o "fim do Mundo", uma filha ligou-lhe a dizer que Marcelo estava a chegar à aldeia. "Ela disse-me que não ia dizer nada por achar que essas pessoas não falam como a gente", recorda. Lucília, que aos 11 anos já trabalhava como cozinheira, em casa de "padres e doutores", não se deixou intimidar. "Nunca fui à escola, mas sei contar e ninguém me engana. Nunca fui de me atrapalhar".

E foi sem atrapalhações que conversou com o chefe de Estado. "O senhor Marcelo fala normal para nós, não é uma pessoa cheia de nove-horas", afirma. Maria Lucília estava junto ao portão de casa. Marcelo abeirou--se, elogiou-a pela coragem e perguntou-lhe se algum dia tinha visto algo semelhante. Lucília respondeu-lhe que não. Queixou-se de ter ficado sem um barracão, alfaias agrícolas, terrenos, mas não lhe pediu nada. "O presidente abraçou-me e deu-me beijinhos na cabeça", recorda. "E o que é que isso interessa? Não me pagaram os prejuízos..."

Sandra Ferreira

Foto: Orlando Almeida/Global Imagens

"Disse-me para não perder a esperança"

Kwaku Ampofo, o sem-abrigo fotografado com Marcelo, revela que ele lhe disse que "um dia ninguém vai viver na rua"

Envolto em cartões e mantas gastas, tentando esconder debaixo de si os parcos haveres, Kwaku reage bem ao chamamento, apesar de já dormir à hora a que o JN o encontrou numa viela escura e suja de Lisboa. Seria apenas mais um sem-abrigo, não fosse o caso de, em novembro, ter sido visitado por Marcelo Rebelo de Sousa. Uma foto do presidente da República sentado no chão a falar com ele correu Mundo. "O Kwaku ficou famoso", brinca o repórter, perante a concordância e o riso dos seus colegas de abrigo: a entrada de um prédio antigo de uma das mais mal- -afamadas zonas da capital. "O presidente foi bom para nós", diz.

O "anfitrião" de Marcelo na madrugada de 12 de novembro chama-se Kwaku Amfofo, nasceu no Gana há 42 anos, e está em Portugal há mais de 20. O JN descobriu-o entre as centenas de sem-abrigo que pernoitam nas ruas da capital e quis saber o que mudou na sua vida depois da foto com o presidente. "O que mudou foi o dia a seguir à foto nos jornais. Vieram aí uns brasileiros ameaçar--nos...Queriam roubar-nos. Pensavam que o presidente nos tinha dado dinheiro", recorda num português perfeito.

Desemprego, miséria e rua

Kwaku é um homem de sorriso fácil, apesar da dureza da vida. Assume que já passou "por muito" e tem saudades "do Portugal antes da crise". "Havia sempre trabalho, Se acabava uma obra, ia logo para outra", lembra. A alteração deste cenário levou-o ao desemprego, à miséria e à rua. "Tive de me habituar", diz, pela primeira vez, com uma expressão triste.

Vale a recordação da conversa com Marcelo Rebelo de Sousa para voltar a levantar o astral. "O presidente disse-me para não perder a esperança", conta, cada vez mais à-vontade na conversa informal. "Ele disse que um dia ninguém vai viver na rua, que tudo vai melhorar", acrescenta. "E acredita nisso?", atiramos. Encolhe os ombros e balbucia qualquer coisa como "talvez sim".

O ganês, que antes de chegar a Lisboa passou três anos em Cabo Verde, diz que, apesar de tudo, Portugal "é um país bom". Confessa ainda que gosta de futebol e que em Portugal é do Benfica. "Hoje ganhou?", pergunta. A resposta positiva fá-lo esboçar um sorriso. "Boa", deixa escapar.

Um abraço ao repórter marca a despedida. Já preparamos o regresso, quando nos chama. "Portugal tem um grande presidente", diz-nos, antes de voltar a deitar-se para mais uma noite ao relento. Afinal, como confessa, as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa fazem-no crer que "nunca se deve deixar de sonhar". Mesmo a viver na rua.

Paulo Lourenço