O tempo para hoje: dos 22 aos 30 graus com céu quase sempre limpo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, para esta sexta-feira, céu pouco nublado ou limpo, com períodos de chuva fraca em alguns locais da região Norte.

Nas regiões Norte e Centro, espera-se céu pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade até ao início da tarde, podendo persistir em alguns locais do litoral. No Minho e Douro Litoral, poderá haver períodos de chuva fraca.

No Sul, o litoral oeste pode registar mais nebulosidade até meio da manhã, mas o céu estará no geral com poucas nuvens.

Em alguns locais de todo o país, o IPMA prevê que haja nevoeiro matinal. O vento será fraco a moderado (até 25 km/h), podendo ser mais forte nas terras altas e na faixa costeira ocidental.

Quanto às temperaturas, as mínimas vão variar entre os 9 graus Celsius, em Bragança, e os 18, em Faro, e as máximas entre os 21, em Viana do Castelo e na Guarda, e os 30, em Évora, Beja e Castelo Branco.