O verão fez as malas. Chuva e nevoeiro estão de chegada

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, para esta terça-feira, em Portugal continental, um aumento de nebulosidade, com possibilidade de ocorrência de chuva fraca, nevoeiro matinal e pequena subida da temperatura mínima.

Nas regiões Norte e Centro, o céu estará muito nublado, com nuvens altas nas regiões do interior. Poderá haver períodos de chuva fraca até meio da manhã e a partir do final da tarde, no litoral a norte do Cabo Raso. O vento soprará fraco a moderado (até 25 km/h) de oeste/noroeste. Quanto às temperaturas, vai registar-se uma subida da mínima, em especial no litoral e uma descida da máxima nas regiões do interior.



No Sul, o céu estará, no geral, pouco nublado, embora se apresente com muita nebulosidade no litoral oeste e Alentejo. O vento será fraco a moderado (até 25 km/h) de noroeste, soprando moderado (25 a 35 km/h) no litoral e nas terras altas a partir da tarde, e temporariamente de sudoeste no sotavento algarvio. A temperatura mínima vai subir ligeiramente.

As temperaturas máximas em Portugal continental vão variar entre os 23 graus Celsius (Porto e Viana do Castelo) e os 33 (Castelo Branco). As mínimas vão oscilar entre os 13 (Guarda) e os 20 (Faro e Setúbal). Veja aqui o tempo que se fará sentir no seu concelho.

Açores e Madeira sob avisos laranja e amarelo devido a chuva e tempo quente

O IPMA emitiu um aviso laranja para os Açores devido à previsão de precipitação por vezes forte acompanhada de trovoada e um aviso amarelo para a Madeira devido ao tempo quente.

O aviso laranja, dirigido às ilhas dos grupos central e ocidental dos Açores, vigora até às 12 horas locais de hoje e abarca as ilhas do Corvo e Flores, no grupo ocidental, e Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa, no grupo central do arquipélago. Para o grupo oriental dos Açores, formado por São Miguel e Santa Maria, são esperadas condições semelhantes, até às 18 horas, mas o aviso emitido é o amarelo.

Quanto às ilhas da Madeira e Porto Santo, encontram-se sob aviso amarelo, desde a madrugada de hoje até às 21 horas de quarta-feira, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.