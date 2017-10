FESAP diz que proposta para descongelar carreiras é complexa

Hoje às 10:14, atualizado às 10:15 Facebook

O dirigente da Federação dos Sindicatos da Administração Pública José Abraão considera que as propostas do Governo de descongelamento e progressão de carreiras são complexas e necessitam de definição e clarificação.

O Governo vai descongelar as progressões e promoções aos funcionários públicos que reuniram condições para o efeito durante os últimos sete anos, mas o pagamento será feito por fases, segundo a proposta enviada aos sindicatos que será discutida esta sexta-feira.

Em declarações à agência Lusa, José Abraão considerou que o documento possui "matérias complexas para os trabalhadores da administração pública".

"A proposta que recebemos é uma proposta que consideramos aberta para a negociação, porque há muitas coisas a definir e a clarificar. [...] Há aqui questões a esclarecer no que diz respeito, por exemplo, à contagem do tempo, de que modo se vai fazer o descongelamento", disse.

A questão do trabalho suplementar é muito importante

De acordo com o dirigente da Federação dos Sindicatos da Administração Pública (FESAP), há também que clarificar a questão do trabalho suplementar. "Para nós a questão do trabalho suplementar é muito importante. O Governo apresentou uma proposta com cortes, o que é manifestamente inaceitável", disse.

"Vamos dizer ao Governo que terá de avançar com uma solução de regresso à normalidade, ou seja, para o que está previsto na lei geral do trabalho em funções públicas, que é pagar o trabalho suplementar por inteiro, tal como vai acontecer na saúde este ano em dezembro. Não faz sentido que os restantes trabalhadores da administração pública sejam descriminados ainda com cortes nos suplementos", sublinhou.

José Abraão sublinhou que a FESAP vai exigir ao Governo "um virar de página, no sentido em que se altere o discurso de reposição de direitos de salários".

"Hoje à tarde, a FESAP vai exigir o regresso à normalidade, que se aplique a lei tal como ela existe e que desapareçam as medidas da troika do Orçamento do Estado", disse.