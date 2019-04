Gaia ganha uma praia com Bandeira Azul e Oeiras tem duas

Dina Margato Hoje às 13:15 Facebook

Pela primeira vez, Portugal conta com mais de 350 praias costeiras e fluviais galardoadas com bandeira azul. A Sul, Oeiras estreia-se no "ranking" com duas praias. Os concelhos de Cascais e Sintra não se candidataram. A Norte, Gaia mantém-se o segundo concelho do país com mais galardões e ganha uma nova entrada.

Oeiras tem duas praias com bandeira azul, a Praia da Torre e a de Santo Amaro. No Norte, há duas novas: uma em Mirandela, no Parque Dr. José Gama e outra em São Félix da Marinha, no concelho de Vila Nova de Gaia, que continua a ser o segundo do país com mais praias premiadas, depois de Albufeira. Mira é a localidade que reúne mais distinções atribuídas pela Associação Bandeira Azul da Europa, que vai na 32.ª edição.

Ao todo, Portugal tem 17 novas praias com bandeira azul, anunciou Catarina Gonçalves, coordenadora do Programa Bandeira Azul, durante a apresentação das praias que receberam a distinção, que se realizou esta terça-feira na Fábrica da Água de Alcântara, em Lisboa.

Sobre os concelhos que não se candidataram, explicou, o argumento provável é não reunirem as condições para o fazerem, sem entrar em mais pormenores. Além da qualidade da água, são critérios determinantes a oferta de atividades ambientais, de bons serviços e equipamentos e ainda disponibilização de condições de segurança.

Apesar de haver quatro saídas a registar, face ao ano passado, a responsável constatou "uma evolução constante" ao nível do melhoramento das condições oferecidas pelas praias nacionais.

Portugal ocupa o sexto lugar na oferta de praias com bandeira azul num ranking de 50 países. Estão à sua frente: Espanha, Grécia, Itália, Turquia, França.

Mais de 60% das praias existentes

As mais de 350 praias galardoadas correspondem às que se candidataram ao certame. Catarina Gonçalves explica que a primeira triagem elimina logo à partida as que não combinem as condições requeridas. De qualquer modo, considerando a totalidade de praias do nosso país, as aprovadas com bandeira Azul representam mais de 60%.