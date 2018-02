Rosa Ramos Hoje às 00:40 Facebook

Prazo para que os herdeiros das vítimas mortais possam pedir as compensações a que têm direito termina na quinta-feira.

A três dias do final do prazo para que as famílias das vítimas mortais dos incêndios do ano passado possam pedir as indemnizações, oito herdeiros ainda não contactaram a Provedoria de Justiça para reclamar as respetivas compensações.

