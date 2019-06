JN Hoje às 10:06 Facebook

Começa em Espanha, segue para França e vai atingir a Europa central com força. Uma onda de calor potencialmente perigosa promete levar os termómetros europeus para temperaturas a rondar os 40 graus. Por cá, aguaceiros e temperaturas amenas serão o prato do dia, com o sol a aparecer mais forte a partir do meio da semana.

No país vizinho, a partir de dia 26, uma massa de ar vinda de África vai fazer com que as temperaturas subam para valores acima dos 40 graus, levando a Agência Estatal de Meteorologia a emitir um comunicado onde informa a população de que "onda de calor" se poderá manter até ao próximo domingo. "Os vales do Ebro, Tejo, Guadiana e Guadalquivir serão as zonas mais afetadas por este episódio de calor, podendo-se alcançar ou até superar os 42 graus em alguns pontos", sublinha a informação, que dá conta de uma subida também das temperaturas mínimas.

Também em França são esperadas temperaturas a rondar os 40 graus em cidades como Paris ou Lyon, com os termómetros já a subirem no início desta semana, mas a atingirem valores mais altos a partir de quarta-feira. O serviço meteorológico "Meteo France" sublinha a fragilidade dos grandes aglomerados urbanos nestas situações, por serem mais vulneráveis às temperaturas altas.

São esperados que alguns recordes locais de temperaturas sejam batidos e que as mínimas não baixem dos 20 graus, num evento classificado de "precoce e intenso". Para Paris, foi preparada uma rede de locais frescos, que serão uma boa opção para quem estiver na rua nos momentos mais quentes, e ativando um plano de contingência para o calor.

Também na Alemanha são esperadas temperaturas pouco habituais, permanecendo durante vários dias acima dos 30 graus, segundo revela o site AccuWeather, que fala numa onda calor "potencialmente perigosa", provocada por uma tempestade sobre o Oceano Atlântico e altas pressões sobre a Europa Central e Leste, que trarão para Norte uma massa de ar quente africana. Itália também está em alerta

Portugal é que parece escapar desta onda de calor, com a semana a começar com temperaturas a rondar os 20 graus e previsões de chuva e aguaceiros, principalmente a norte, mas que deverão ir embora a partir de quarta-feira, segundo previsões do IPMA. No final da semana, os termómetros já atingirão os 25 graus no Porto e 25 em Lisboa, ainda ainda seja previsível alguma nebulosidade.