Operação "Ano Novo" com cinco mortes na estrada

Cinco mortos, sete feridos graves e 120 feridos leves. Era este o balanço às 19 horas deste sábado da operação de trânsito "Ano Novo", de acordo com informação disponibilizada ao JN pela Guarda Nacional Republicana (GNR). No total, havia a registar 337 acidentes.

De acordo com a mesma fonte, no primeiro dia da Operação, que teve início na passada sexta-feira, dia 28, registaram-se três vítimas mortais em Montalegre, Estarreja e Alfeizerão. Já durante o dia de ontem contabilizaram-se mais duas mortes, em Penela e em Braga.

Refira-se que a Operação "Ano Novo" está no terreno até à próxima quarta-feira, dia 2 de janeiro, tendo a GNR reforçado o patrulhamento nas zonas de maior tráfego nesta altura do ano.

Em termos de fiscalização, no primeiro dia da Operação tinham sido apanhados 700 condutores em excesso de velocidade. Com excesso de álcool foram detetados 81 condutores, 66 dos quais, segundo a mesma fonte, foram mesmo detidos por apresentarem já um nível de álcool no sangue considerado crime.