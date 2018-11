Orçamento do Estado aprovado pela Esquerda

Hoje às 13:23 Facebook

O Orçamento do Estado para 2019 foi aprovado, esta quinta-feira. O documento foi aprovado com os votos contra do PSD e do CDS.

A proposta de Orçamento do Estado para 2019 foi aprovada na Assembleia da República, em votação final global, com os votos do PS, BE, PCP, PEV e PAN.

Após o anúncio da votação por Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, a bancada do PS aplaudiu de pé durante cerca de 20 segundos.

Os deputados dos partidos de esquerda e do PAN optaram por ficar sentados, sem bater palmas.

A deputada Helena Roseta, do PS, anunciou uma declaração de voto.

Com a mesma votação foi aprovada a proposta de Grandes Opções do Plano para 2019.

O processo de debate orçamental terminou hoje, após quatro dias de votações na especialidade que não alteraram significativamente o projetado equilíbrio entre receitas e despesas, ficando-se bem longe do cenário de "catástrofe" temido pelo Governo.