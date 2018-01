Ordem dos Psicólogos alerta para impactos de participação de crianças em "reality shows"

Ontem às 22:01 Facebook

A Ordem dos Psicólogos Portugueses considera que a exposição de crianças e jovens em programas com o formato "reality show" pode ter consequências negativas, que "podem advir da exposição mediática".

Segundo um novo parecer da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), a falta de consentimento informado, a violação de privacidade, a exploração de uma imagem negativa da criança, o sofrimento psicológico e a interferência na relação com os outros são algumas das repercussões possíveis.

"É importante começar por analisar o facto de o consentimento das crianças e jovens não ser necessário para este tipo de programas. A pessoa deve ter as competências necessárias para a tomada de decisão, é necessário o estabelecimento de um processo comunicacional que possibilite a compreensão das variáveis envolvidas no procedimento em causa", refere o documento.

A OPP considera que a violação de privacidade e o direito à reserva da intimidade é um dos "principais dilemas" acerca da participação das crianças e jovens em programas com o formato "reality show".

Crianças não estão preparadas para lidar com "a pressão e o impacto da exposição mediática"

Sobre a exploração de uma imagem negativa da criança, a Ordem refere que se traduz na "desproteção pelo esbatimento da fronteira entre o foro público e o foro privado", explicando que o impacto é mais acentuado quando "exibida uma imagem negativa sua".

O documento acrescenta que as crianças não estão preparadas para lidar com "a pressão e o impacto que a exposição mediática neste tipo de programas gera", podendo depois sentirem dificuldades em lidar com amigos, criticas e comentários, pessoalmente ou através das plataformas digitais.

A Ordem dos Psicólogos Portugueses, que informou que já tinha dado um parecer negativo sobre o programa SuperNanny em março de 2016, diz ainda que podem existir repercussões na audiência e no público.

"As consequências negativas da participação e exposição mediática de crianças neste tipo de programas vão para além do indivíduo e atingem a sociedade. Por exemplo, quando estes programas visam retratar famílias com problemas em educar os seus filhos e em gerir os seus comportamentos colocam-se uma série de dificuldades", defende.

A estação de televisão SIC suspendeu o programa na sequência de uma decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, que a empresa considera inviabilizar a exibição do terceiro episódio.

O programa SuperNanny ficou envolto em polémica logo após a transmissão do primeiro episódio, emitido pela SIC no dia 14 de janeiro. No dia seguinte, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens tomou uma posição contra o programa por considerar que existe um "elevado risco" de este "violar os direitos das crianças, designadamente o direito à sua imagem, à reserva da sua vida privada e à sua intimidade".